Вопросы работы общественного транспорта обсудили в Ленинском округе

В администрации Ленинского городского округа прошел транспортный час с участием главы муниципалитета Станислава Каторова. Участники встречи рассмотрели проблемные маршруты и обращения жителей.

Глава округа сообщил, что наибольшее количество жалоб поступает на маршруты № 308 и 367. По этим направлениям детально разобрали ситуацию и выработали решения.

«Сегодня мы рассматривали вопросы, касающиеся автобусов и транспорта, который движется по Ленинскому городскому округу. Это те темы, которые нам задавали жители на выездных администрациях. Недавно мы были в поселке Битца и других локациях», — отметил Станислав Каторов.

По итогам совещания запланировали увеличить число автобусов на перегруженных линиях и обеспечить полный выход подвижного состава. Также усилят контроль за работой валидаторов и безбилетным проездом. Проверки на маршрутах станут чаще.

Для жителей ЖК «Южная Битца» запустят дополнительный маршрут по регулируемому тарифу. Он будет действовать до июня 2026 года. На линию выйдут автобусы среднего класса, их количество смогут увеличить с ростом пассажиропотока.

«По маршруту № 308 от ЖК „Горки Парк“ до метро обеспечим полный выпуск автобусов и организуем удобный заезд для машин большого класса», — добавил заместитель главы округа Андрей Пальтов.

На встрече также обсудили безопасность на железнодорожных станциях и платформах. Совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией проводят рейды. Такая работа помогает снизить число нарушений и сделать поездки безопаснее.