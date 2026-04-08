Вопросы подготовки к ОГЭ обсудили в Химках

В Луневском территориальном управлении прошла встреча с родителями школьников по вопросам подготовки к ОГЭ. Участники получили рекомендации педагогов и психологов по снижению стресса и повышению уверенности у детей перед экзаменами.

Основной период сдачи ОГЭ в этом году назначен с 2 по 19 июня. В обсуждении приняли участие родители учеников, специалисты системы образования и представители общественности.

Педагоги обратили внимание на то, что успешная сдача экзаменов зависит не только от уровня знаний. По их словам, важную роль играет психологическое состояние школьников и их способность справляться с волнением.

«Главная задача родителей — помочь детям поверить в свои силы. Важно научить их контролировать эмоции и сохранять спокойствие во время выполнения заданий», — отметил один из педагогов.

Психологи рассказали о простых способах снижения напряжения. Среди них — режим сна, регулярные перерывы в подготовке и поддержка со стороны семьи. Специалисты подчеркнули, что спокойная обстановка дома помогает ребенку сосредоточиться.

К обсуждению присоединился лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Он подчеркнул значимость совместной работы взрослых.

«Поддержка родителей и педагогов — ключевой фактор. Ребенок должен чувствовать уверенность и понимать, что справится с экзаменом», — сказал Блинов.

Участники встречи отметили, что подобные обсуждения помогают родителям лучше понять, как поддержать детей в период подготовки. Организаторы планируют продолжить такую практику в дальнейшем.