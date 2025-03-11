Вопросы поддержки молодых врачей обсудили в МОНИКИ

На заседании в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского обсудили вопросы, которые тревожат молодых сотрудников. Встречу организовала профсоюзная организация. Для новых специалистов предложили ввести систему наставничества.
По мнению молодежного совета, это поможет кадровому потенциалу и укреплению профсоюза в институте. Администрация поддержала идею.
«Каждый сотрудник — это важная часть нашей команды, и мы стремимся создать условия для их профессионального и личностного роста», — подчеркнул главный врач института Евгений Тюхменев.
Также Тюхменев отметил, что молодых профессионалов необходимо объединить общей целью для формирования единых ценностей и достижения высоких результатов в работе МОНИКИ.
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