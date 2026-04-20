Вопросы оказания первичной медпомощи в селах обсудили в Раменском округе

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил Гжельский фельдшерско‑акушерский пункт. Он проверил кадровое обеспечение и работу пункта.

Встреча прошла рамках проекта «Здравчас». Координатор заведующая фельдшерско‑акушерским пунктом Светлана Немцова рассказала о текущей организации помощи сельским жителям, про объем оказываемых услуг и состояние материально-технической базы. Также она обозначила потребности медучреждения.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан оценил работу ФАПа в контексте всей системы здравоохранения округа и представил планы по улучшению медицинского обслуживания сельского населения. Участники обсуждений наметили шаги по укреплению материально‑технической базы пункта, а также договорились о регулярном мониторинге обратной связи от жителей.

«Я поблагодарил Светлану Немцову за профессионализм, Сергея Маркитана — за конструктивный подход и готовность решить поставленные задачи», — сказал глава Раменского округа.

Проект «Здравчас» позволил напрямую обсудить проблемы здравоохранения, оперативно среагировать на запросы населения, а также повысить доступность и качество медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах округа.