Вопросы модернизации контейнерных площадок обсудили в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:07 Вопросы модернизации контейнерных площадок обсудили в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На прошедшем еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области глава Лобни Анна Кротова провела встречу со своими заместителями и представителями обслуживающих организаций. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся модернизации контейнерных площадок и подготовки к предстоящему «Дню добрых дел».

Одной из ключевых тем встречи стал вывоз твердых коммунальных отходов в летний период. Анна Кротова отметила, что в городе запланирована модернизация 22 контейнерных площадок, из которых четыре уже готовы, а на четырех других работы завершатся к 30 апреля. Также ведется подготовительная работа по разработке проектов организации дорожного движения и модернизации остальных площадок.

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Важным направлением работы является и модернизация объектов теплоснабжения, по которому Лобня находится в «зеленой зоне». Все мероприятия по этому направлению строго следуют утвержденным графикам.

Кроме того, обсудили меры по устранению дефектов в парках Лобни в преддверии летнего сезона. Глава округа поделилась информацией о недавнем инциденте в парке Киово и уточнила, что система видеонаблюдения работает исправно, а все необходимые ремонтные работы были проведены оперативно.

Подготовка к «Дню добрых дел», который пройдет по всему Подмосковью, также находится в центре внимания местной администрации. В Лобне запланированы различные активности для школьников и их родителей, включая физический труд, спортивные мероприятия и экскурсии. Ребята уже приняли активное участие в уборке памятных мест и захоронений, изготовлении пасхальных подарков и написании писем для бойцов СВО.

Анна Кротова дала поручение провести осмотр всех конструкций и МАФов в парках и при необходимости укрепить их, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех посетителей.

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