Вопросы межнационального взаимодействия обсудили в Ногинске

В Богородском округе прошел круглый стол «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, предупреждение экстремистских проявлений». Мероприятие собрало представителей местной администрации, правоохранительных органов, национальных объединений и общественных организаций, например «Русская Община».
Одной из основных тем дискуссии стало создание условий для согласия между конфессиями и народами, предотвращение проявлений экстремизма и национализма, а также воспитание молодежи в духе уважения и толерантности. Участники подчеркнули, что достижение этих целей требует совместных усилий всех заинтересованных сторон.
В ходе встречи были представлены доклады, обсудили изменения в миграционном законодательстве и наметили план дальнейших действий. Этот круглый стол стал значимым шагом к укреплению диалога между различными культурами и вероисповеданиями. Все участники выразили готовность к сотрудничеству для обеспечения социальной стабильности и гармонии в обществе.
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