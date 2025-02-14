Вопросы межнационального взаимодействия обсудили в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

В Богородском округе прошел круглый стол «Профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов, предупреждение экстремистских проявлений». Мероприятие собрало представителей местной администрации, правоохранительных органов, национальных объединений и общественных организаций, например «Русская Община».

Одной из основных тем дискуссии стало создание условий для согласия между конфессиями и народами, предотвращение проявлений экстремизма и национализма, а также воспитание молодежи в духе уважения и толерантности. Участники подчеркнули, что достижение этих целей требует совместных усилий всех заинтересованных сторон.

В ходе встречи были представлены доклады, обсудили изменения в миграционном законодательстве и наметили план дальнейших действий. Этот круглый стол стал значимым шагом к укреплению диалога между различными культурами и вероисповеданиями. Все участники выразили готовность к сотрудничеству для обеспечения социальной стабильности и гармонии в обществе.

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