Вопросы газоснабжения обсудили с жителями в Красноармейске

В Красноармейске прошла встреча с собственниками квартир, у которых приостановили подачу газа из-за неправильного подключения оборудования. На ней присутствовали депутаты округа, представители администрации и сотрудники АО «Мособлгаз».

Для удобства жителей организовали прием заявок прямо на месте. Специалисты МФЦ помогали оформлять документы в ходе беседы. Сотрудники газовой службы показали правильную схему размещения оборудования и ответили на вопросы граждан.

«Мы подробно объяснили, кто за что отвечает в газовом хозяйстве многоквартирных домов. Проводить обслуживание имеют право только наши специалисты», — рассказали представители АО «Мособлгаз».

Жителям напомнили о причинах отключения газа. Если собственник не пускает работников для устранения нарушений, могут перекрыть газ по всему стояку. При обнаружении утечки подачу останавливают немедленно ради безопасности.

Встречу посетили депутаты Совета депутатов Пушкинского Николай Михайлин, Дмитрий Кульков, Михаил Сухарев, уполномоченный главы округа Ольга Алексеева и директор управляющей компании «Держава» Татьяна Раевская. Участники договорились продолжить работу над решением возникающих вопросов.