Вопросы эпидемиологической безопасности обсудили в Раменском

Глава Раменского округа Эдуард Малышев принял участие в заседании «Здравчас», посвященном важнейшей теме — эпидемиологической безопасности на территории округа. В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы обеспечения безопасности пациентов и персонала больницы.

Подробный доклад об эпидемиологической безопасности представила заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская. Она осветила меры, принимаемые для предотвращения распространения инфекций в учреждении.

Врач-эпидемиолог Егор Кузьминов рассказал о текущей ситуации с вакцинацией, планах и важности иммунизации для защиты здоровья. А главная медицинская сестра Ирина Горбунова поделилась опытом взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги младшего медицинского персонала и уборки помещений. Это критически важно для поддержания чистоты и санитарных норм.

«Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Раменской больницы за ответственный подход к работе и внимание к деталям. Ваша работа — это здоровье и безопасность наших жителей! Будем и дальше поддерживать инициативы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания и защиту здоровья населения Раменского округа», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан в заключение подвел итоги обсуждения и обозначил дальнейшие шаги по укреплению эпидемиологической безопасности.