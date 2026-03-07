Сегодня 12:02 Вопросы эпидемиологической безопасности обсудили в Раменском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Раменский Подмосковье

В Раменской больнице прошла встреча в рамках проекта «Здравчас», посвященная вопросам эпидемиологической безопасности. Перед началом совещания глава Раменского округа Эдуард Малышев поздравил медицинских работников с наступающим Международным женским днем.

Открывая встречу, глава округа обратился к сотрудницам больницы, отметив, что большинство медицинских работников — это женщины. Эдуард Малышев пожелал им счастья, удачи и благополучия, подчеркнув, что от их здоровья напрямую зависит здоровье жителей. В рамках совещания медики обсудили комплексный подход к обеспечению эпидемиологической безопасности. В Раменской больнице применяют высокотехнологичные методики, уделяют особое внимание санитарной обработке помещений, лечению пациентов и подготовке кадров.

Как рассказала заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Надежда Кобылянская, в учреждении провели внутренний аудит и выявили направления, требующие дополнительного контроля. По ее словам, получение высокой оценки в рамках сертификации лечебных учреждений требует значительных усилий, поэтому было принято решение усилить работу на наиболее проблемных участках, чтобы пациентам было комфортно.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам вакцинации. Врачи подчеркнули, что это наиболее действенный способ защиты организма. Надежда Кобылянская отметила, что современная медицина позволяет вакцинироваться сразу от нескольких инфекций. Она поделилась личным опытом: будучи человеком зрелого возраста, она сделала прививки от пневмококковой инфекции и гриппа и благодаря этому не болела простудными заболеваниями в этом сезоне. Специалисты констатировали, что эпидемиологическая обстановка в округе стабильная. Однако врачей настораживают инфекции, которые привозят из заграничных поездок. Так, буквально на днях в Раменской больнице выявили очередной случай заболевания лихорадкой Чикунгунья. Медики настоятельно рекомендуют перед путешествием интересоваться не только стоимостью путевки, но и эпидемиологической ситуацией в стране пребывания, а также заблаговременно делать необходимые прививки.