Вопросы духовно-нравственные воспитания детей обсудили в Химках

Встреча, посвященная роли педагогов в формировании духовно-нравственных ценностей прошла в Химках. «Тридцать первая школа» стала местом, где учителя, общественные деятели и депутаты, обсудили влияние школы на развитие личности ребенка.

Мероприятие приурочили ко Дню учителя.

«Главная цель и задача образования — это создать человека, готового к высоким результатам. Его жизненные достижения — это и есть достижения страны», — подчеркнула депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

Особое внимание в разговоре уделили значению литературы, искусства и спорта в воспитании молодежи.

«Человек — трехсоставен: дух, душа и тело. И духовная жизнь, духовные аспекты — они превалируют. Соответственно, мы в школе воспитываем не только ученых или специалистов тех или иных областей, даем им направление, жизненные приоритеты, но и воспитываем хороших граждан, любящих людей», — рассказал слушателям настоятель храма Мученика Уара Леонтий Васильев.

Организаторы встречи выразили уверенность, что духовно-нравственное воспитание нельзя измерить показателями или рейтингами, но только благодаря ему создается основа для развития целостной и добросовестной личности.

«Учитель — это не только источник знаний, но и человек, который формирует ценностные ориентиры ребенка, помогает ему научиться отличать добро от зла. От того, какие качества мы сумеем воспитать в наших учениках, зависит не только их личное будущее, но и будущее всей страны», — отметила депутат Химок, директор школы № 1 Галина Болотова.

Подобная работа по духовно-нравственному воспитанию ведется в Химках постоянно. Программы патриотического воспитания, проекты по укреплению семейных ценностей и сохранению культурных традиций проходят в учебных заведениях. Такие мероприятия способствуют объединению усилий педагогов, общественности и духовенства для воспитания нового поколения на прочном моральном фундаменте.