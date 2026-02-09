Вопросы благоустройства обсудили на заседании депутатов в Домодедове

Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Плановая встреча Совета депутатов была посвящена вопросам управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Отдельное внимание уделили корректировке норм содержания общественных пространств и дворовых территорий.

Депутаты рассмотрели пять ключевых для развития округа вопросов. Первая пара из них касалась финансовых аспектов землепользования. Утвержденные поправки призваны сделать работу с земельными участками более прозрачной и эффективной, а также способствовать пополнению местного бюджета.

Следующие два пункта повестки затрагивали увеличение муниципального имущества. Речь шла о предложениях по передаче дополнительных объектов в ведение округа для решения социальных и хозяйственных задач.

Отдельно обсудили кадровые перестановки в администрации, рассмотренные с учетом всех необходимых внутренних заключений.

Каждый из этих вопросов прошел предварительное детальное обсуждение в профильных депутатских комиссиях. Итоговые решения повлияют на бюджет, развитие территории и качество городской среды в Домодедове.