Вопросы благоустройства дворов обсудили на приеме у главы Наро-Фоминска

Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

27 августа глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел прием жителей, в ходе которого были рассмотрены обращения по благоустройству дворовых территорий. В обсуждении приняли участие представители профильных служб, что позволило оперативно определить дальнейшие шаги по каждому вопросу.

Одной из ключевых тем встречи стало благоустройство дворовых территорий в микрорайоне Заовражье. Житель дома № 92 на улице Шибанкова предложил изменить расположение контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Глава поручил специалистам выехать на место, оценить существующую ситуацию и рассмотреть целесообразность предложенного решения.

Еще один вопрос касался включения дворовых территорий в программу комплексного благоустройства. Профильным службам поручено проработать возможность проведения необходимых работ.

Прием жителей в таком формате позволяет рассматривать обращения непосредственно с участием ответственных специалистов и на месте определять дальнейший порядок работы по каждому вопросу, что повышает оперативность решения проблем и эффективность взаимодействия администрации с населением.