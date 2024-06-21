Вопросы благоустройства деревень решили на встрече старост с главой Чехова

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился со старостами сельских населенных пунктов. Он ответил на обращения и помог в решении актуальных вопросов.

Встречу провели по просьбе активных старост. Каждый участник смог озвучить свою просьбу и получить подробный ответ. Глава рассказал о программе инициативного бюджетирования, о готовности паспортов сельских населенных пунктов, о еженедельных выездных администрациях.

«Перед каждой выездной администрацией у нас следует обход. Соответственно, завтра у нас выездная администрация в Новом быту. Мы начнем с котельной. Потому что котельная у нас попадает под масштабную программу, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев», — сказал Собакин.

Старосты рассказали главе о проблемах, которые их волнуют: ремонт дорог, строительство детских площадок, газификация, уборка мусора и другие. Так, в поселке Луч просят заменить уличное освещение. Эту проблему постараются решить силами управляющей компании Чехова. А в селе Пешково местным жителям мешают питбайкеры. Этот вопрос решают в рамках регулярных рейдов сотрудники полиции.