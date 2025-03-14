Вопросы безопасности на дорогах и ж/д объектах обсудили в подмосковном Минтрансе

Фото: Минтранс Московской области

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло первое в этом году заседание общественного совета. На нем обсудили вопросы развития инфраструктуры транспорта и дорог, а также меры безопасности для снижения числа погибших в ДТП.

Совет поднимал темы по обеспечению перевозок, строительству путепроводов и разноуровневых переходов через ж/д пути. Обсуждался капитальный ремонт мостов.

Особое внимание уделили уменьшению числа смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Для обеспечения безопасности жителей региона планируется устанавливать новые линии освещения, ограждения разного типа и строить тротуары.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте