Вопросы ЖКХ обсудили на выездном приеме администрации в Ступине

Выездной прием администрации городского округа Ступино прошел в библиотечно-информационном центре «Собеседник». Жители интересовались перерасчетом квитанций за услуги ЖКХ.

Помимо перерасчетов по квитанциям, жителей также интересуют качество отопления в многоквартирных домах и работа управляющих компаний.

Все, кто пришел в библиотечный центр «Собеседник», задали вопросы главе округа и муниципальным депутатам.

«Такой формат общения людям нравится. Они задают здесь любые вопросы про ЖКХ, благоустройство, дороги и медицину», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.