Вопрос укрепления межнациональных отношений обсудили в Богородском округе

Заседание круглого стола прошло в Ногинске. На встрече обсудили сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Представители органов местного самоуправления, Общественной палаты Московской области, муниципальных общественных палат городских округов Московской области, руководители региональных и местных национальных общественных объединений и религиозных организаций приняли участие в мероприятии.

В работе заседания приняли участие около 40 человек.

На повестку дня вынесли такие темы, как реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Московской области, организация работы по социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан на территории региона, противодействие идеологии экстремизма и терроризма. А также сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В конце встречи прозвучало предложений о том, чтобы с помощью управления образования округа включить в «Разговоры о важном» со школьниками встречи с представителями религиозных организаций.