Вопрос соцподдержки жителей Пушкино вынесли на заседание местного Совета депутатов

В городском округе Пушкинский состоялось внеочередное заседание местного Совета депутатов, в котором приняли участие 17 депутатов и глава округа Максим Красноцветов. На повестке рассмотрели внесение изменений в решение Совета депутатов о дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанных с обеспечением системами водоснабжения и водоотведения.

Согласно новым мерам, начиная со следующего года, многодетные семьи, получившие земельные участки без водоснабжения и водоотведения, будут получать компенсационные выплаты. Эти выплаты будут рассчитаны и согласованы Государственной экспертизой. Проработка данного вопроса еще не завершена.

Также на встрече была оценена ситуация с запуском тепла на территории округа. Были подняты вопросы по котельным и сетям, обслуживаемым «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения. Максим Красноцветов отметил, что все возникающие проблемы находятся под контролем, и после завершения всех работ качество предоставляемых ресурсов в многоквартирные дома значительно улучшится.

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