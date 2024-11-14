Жителям Павловского Посада рассказали о ходе ремонта на площади Революции

Первый заместитель главы Павловского Посада Филипп Ефанов встретился с жителями для обсуждения дорожных проблем. В ходе пешего обхода района он проверил результаты недавнего ремонта и обсудил планы на будущее.

30 ноября Ефанов провел повторную встречу с жителем дома на площади Революции. Ранее здесь были выявлены проблемы с дорогой, и, как отметил чиновник, они успешно устранены. Дополнительно жители выразили пожелание благоустроить придомовую территорию и обустроить дополнительные парковочные места. Ефанов заверил, что этот вопрос будет рассмотрен и, возможно, войдет в план работ на следующий год.

Далее он встретился с другим жителем на пересечении улиц Свердлова и Тихонова. Вопрос касался подтопления пешеходного перехода и частично засыпанных дренажных канав. Ефанов сообщил, что проблему решат в рамках ремонта дороги на улице Свердлова в следующем году.

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