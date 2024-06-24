Вопрос перегрузки ЛЭП решат в трех округах Подмосковья

Система электроснабжения Московской области — крупнейшая в России, от ее надежности зависит не только комфортное проживание людей, но и функционирование всех систем ЖКХ. Вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Евгений Хромушин заявил, что по итогам прошлого отопительного сезона в регионе выявили проблемные зоны, которые требуют особого внимания.

По словам Хромушина, самая тяжелая ситуация — в Чехове. Только с начала года оттуда поступило свыше тысячи жалоб.

«Проблема насущная и требует особого внимания. Солнечногорск, Раменский, Подольск — тут основная проблематика — это перегрузка ЛЭП, низкие напряжения по сетям и отсутствие резервирования», — уточнил министр.

Вице-губернатор подчеркнул, что это то, что каждый раз создает проблемы в случае аварийных ситуаций.

«На сегодняшний момент у нас ключевым игроком по подключенным жителям является „Мособлэнерго“, „Россети Московский регион“ занимается, в основном, высоковольтными. Другие предприятия занимают 11% рынка по поставке услуг населению», — отметил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».