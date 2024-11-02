Качество отопления многоквартирных домов проверили в Богородском округе

Подача отопления в многоквартирные дома является одним из ключевых моментов в осенне-зимний период. По проблемным адресам в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» выехал представитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Дмитрий Гусев.

Мониторинг готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду проходит в Богородском округе с 14 октября.

«С директором управляющей компании в Ногинске-9 мы обсудили вопросы, которые возникали при подготовке жилого фонда к отопительному периоду, и их решение. Сейчас ресурс подается в дома в штатном режиме», — рассказал Дмитрий Гусев.

В частности, проверяющие спустились в подвал и осмотрели коммуникации в доме № 16 по улице Спортивной, откуда поступали жалобы. На сегодняшний день системы в порядке, протечек нет. Также посетили котельную, которая была построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проблем с эксплуатацией оборудования не обнаружили, работала дежурная смена сотрудников.