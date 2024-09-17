Ярмарка вакансий прошла в Шатуре
Предприниматели из Шатуры обсудили вопрос дефицита кадров на бизнес-форуме в Шатуре. Там же прошла и ярмарка вакансий, где соискатели смогли подобрать для себя работу. Руководители швейной фабрики «ЭКО-ТЕКС» нашли решение и заключили договор с энергетическим техникумом.
Около 70 руководителей предприятий приняли участие в бизнес-форуме в Шатуре. Они отметили, что квалифицированные кадры нужны практические во всех отраслях, в том числе водители, повара и операторы станков.
Например, швейная фабрика «ЭКО-ТЕКС» — новое производство в округе. Предприятие изготавливает форму в рамках государственного оборонного заказа, а также спортивную и детскую одежду. Они набрали 52 сотрудника из 270. Руководители заключили договор о сотрудничестве с Шатурским энергетическим техникумом.
«Те, кто хотят работать по специальности и готовы обучаться, мы готовы платить стипендию и предоставить оборудование, если вдруг данного оборудования у техникума нет, — все это пропишем в договорах, все в процессе. Занимаемся этим вторую неделю», — сказал генеральный директор фабрики ООО «ЭКО-ТЕКС» Евгений Щербинин.
Тем временем в парке прошла ярмарка вакансий. Более 30 предприятий представили места тем, кто ищет работу. Первое в России производство искусственных травяных покрытий «Оптилон» нуждается в операторах станков, а в фабрику «Эстетика», которая выпускает мягкую мебель и матрасы, требуются швеи, обойщики мебели, электрогазосварщики и раскройщики. В округе также ищут врачей, полицейских и менеджеров.
«Много вакансий, как оказалось. Очень много есть предприятий, где нуждаются, и можно найти себе подходящую работу», — рассказала жительница города Шатура Татьяна Семенова.
Ярмарка вакансий — удобный способ поиска работы. Потенциальные сотрудники смогли на месте заполнить анкету, пройти собеседование и узнать условия трудоустройства.
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