Ярмарка вакансий прошла в Шатуре

Предприниматели из Шатуры обсудили вопрос дефицита кадров на бизнес-форуме в Шатуре. Там же прошла и ярмарка вакансий, где соискатели смогли подобрать для себя работу. Руководители швейной фабрики «ЭКО-ТЕКС» нашли решение и заключили договор с энергетическим техникумом.

Около 70 руководителей предприятий приняли участие в бизнес-форуме в Шатуре. Они отметили, что квалифицированные кадры нужны практические во всех отраслях, в том числе водители, повара и операторы станков.

Например, швейная фабрика «ЭКО-ТЕКС» — новое производство в округе. Предприятие изготавливает форму в рамках государственного оборонного заказа, а также спортивную и детскую одежду. Они набрали 52 сотрудника из 270. Руководители заключили договор о сотрудничестве с Шатурским энергетическим техникумом.

«Те, кто хотят работать по специальности и готовы обучаться, мы готовы платить стипендию и предоставить оборудование, если вдруг данного оборудования у техникума нет, — все это пропишем в договорах, все в процессе. Занимаемся этим вторую неделю», — сказал генеральный директор фабрики ООО «ЭКО-ТЕКС» Евгений Щербинин.