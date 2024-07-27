Вольтижеры из Химок завоевали медали первенства Москвы по конному спорту

Фото: Администрация Химки г.о.

Воспитанники школы «Пони-спорт» в Химках завоевали награды ервенства Москвы по конному спорту. Соревнования прошли в столичном комплексе «Битца».

Химчане завоевали медали в разных категориях. Герман Сердечнов и его лошадь Кордетто выиграли в юниорской программе. Елизавета Михеева и ее партнер Тристан — чемпионы в другом классе. Серебряную медаль детского заезда завоевала Варвара Яковлева и пони Лакки Страйк.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается все, чтобы как можно больше химчан приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни.

Ранее вольтижеры из Химок победили в состязаниях по конному троеборью. Чемпионы привезли медали всех трех достоинств.

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