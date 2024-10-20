Волонтеры закрасили на улицах рекламу наркотиков в Подольске
Акцию «Стоп-микс» провели в нескольких микрорайонах Подольска активисты «Волонтеров Подмосковья». Они закрасили надписи с информацией о рекламе запрещенных веществ.
В работе добровольцы использовали краску и валики. Подозрительные объявления они закрашивали на заборах, стенах, дверях подъездов.
Такие рейды волонтеры организуют регулярно. Их цель — профилактика употребления наркотиков среди молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
Отметим, что ранее активисты провели рейд на железнодорожной станции Кутузовская. В нем также поучаствовали сотрудники администрации муниципалитета, линейного отдела внутренних дел, «Административно-пассажирской инспекции Московской области».
На мероприятии жителям Подольска и его гостям раздали около 50 информационных листовок на тему безопасности вблизи объектов железнодорожного транспорта.
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