Волонтеры закрасили на улицах рекламу наркотиков в Подольске

Акцию «Стоп-микс» провели в нескольких микрорайонах Подольска активисты «Волонтеров Подмосковья». Они закрасили надписи с информацией о рекламе запрещенных веществ.

В работе добровольцы использовали краску и валики. Подозрительные объявления они закрашивали на заборах, стенах, дверях подъездов.

Такие рейды волонтеры организуют регулярно. Их цель — профилактика употребления наркотиков среди молодежи и пропаганда здорового образа жизни.

Отметим, что ранее активисты провели рейд на железнодорожной станции Кутузовская. В нем также поучаствовали сотрудники администрации муниципалитета, линейного отдела внутренних дел, «Административно-пассажирской инспекции Московской области».

На мероприятии жителям Подольска и его гостям раздали около 50 информационных листовок на тему безопасности вблизи объектов железнодорожного транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».