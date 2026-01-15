Волонтеры вышли на уборку снега в Подольске

За новогодние каникулы в Подольске выпало рекордное количество снега, борьба с последствиями стихии идет в округе круглосуточно. Волонтеры выходят на проблемные участки и помогают коммунальным службам быстрее привести в порядок дворы.

В этот раз добровольцы помогли убрать снег на Рабочей улице возле дома № 3.

«Непогода настигла всех, как говорится. Как активисты, волонтеры, мы не можем оставаться в стороне. Понятное дело, что у нас есть управляющие компании, комбинат благоустройства, но своими силами они все равно не справятся. Волонтеры, как всегда, рядом», — сказал руководитель подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов.

Активисты расчистили детскую площадку вблизи дома и парковку. Вывезти снег с участка помогли представители управляющей компании «Центрального участка».