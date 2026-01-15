Волонтеры вышли на уборку снега в Ленинском округе

Сейчас добровольцы помогают расчищать дворы, уделяя особое внимание детским игровым площадкам. Объекты выбираются по степени их социальной важности, включая культурные, спортивные и социальные учреждения, а также места массового пребывания жителей.

Участники движения «Молодая гвардия Единой России» также активно помогали в расчистке снега в новогодние праздники. Они провели уборку входной группы учреждения по работе с молодежью «Энергия», расчистили дорожки у аварийных выходов в кинотеатре «Искра» и борты катка, расположенного у кинотеатра.

Директор «Энергии» Илья Сенчуров отметил, что активность волонтеров является неоценимой поддержкой для округа. Она особенно важна для поддержания чистоты и порядка на социально значимых объектах — там, где ежедневно бывает много людей. «Мы искренне благодарны каждому, кто откликнулся и вносит свой вклад в благоустройство нашей территории», — сказал Илья Сенчуров.

Работы по устранению последствий снегопадов на территории Ленинского округа будут продолжены.