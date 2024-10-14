Волонтеры высадили сосны и ели в лесничестве под Серпуховом
Подмосковные активисты посадили 400 саженцев сосны и 200 молодых елей. Участок под новый лес выделили в Данковском участковом лесничестве рядом с поселком Карпова Поляна под Серпуховом.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, волонтерами стали не только взрослые, но и дети — всего 40 человек.
Активисты заложили основу для будущего хвойного леса, который станет домом для множества зверей и птиц. А будущей весной волонтеры добровольческой организации «Наследие» проверят свои посадки.
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