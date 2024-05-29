Волонтеры высадили подаренные Подмосковью на выставке «Россия» саженцы

Подмосковные волонтеры высадили саженцы деревьев, которые Белгородская область и Республика Крым подарили региону на выставке «Россия». Это дуб и сосна, выращенные в местных питомниках.
Как рассказали в МИСКе, волонтеры высадили Шебекинский дуб — символ стойкости и нерушимости и самое старое дерево, произрастающее в Белгородчине. Саженцы подарили Подмосковью в знак благодарности за помощь — в марте регион принял почти 400 детей и родителей из Белгородской области.
Подмосковье регулярно отправляет нуждающимся гуманитарную помощь, стройматериалы и лекарства. По словам волонтера Софьи Шинкаревой, саженцы дуба посадили напротив Дома правительства региона.
Крым также сделал подарок Подмосковью в качестве символа нерушимости дружбы. Это сосна, выращенная в питомнике «Белогорское лесное хозяйство» из семян, заготовленных в лучших насаждениях полуострова. Растение занесено в Красную книгу России, дерево может жить до 600 лет.