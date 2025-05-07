Волонтеры высадили 80 деревьев в рамках акции «Сад памяти» в Воскресенске

В рамках международной патриотической акции «Сад памяти» на набережной реки Москвы в микрорайоне Новлянский появились 80 молодых деревьев — берез, лип и сирени. Эта аллея стала символом памяти о подвиге воинов, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Каждое посаженное дерево — это живой памятник, напоминающий о миллионах жертв, принесенных ради Победы. Уже завтра акция продолжится в городе Белозерский.

«В преддверии главного праздника нашей страны мы высадили молодые деревья в память о наших ветеранах. В акции приняло участие более сотни человек: сотрудники администрации округа и предприятий, волонтеры и школьники», — отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Артем Пирогов.

Кроме того, к 80-летию Великой Победы в округе высадили около тысячи цветов и кустарников, а также оформили новые клумбы, чтобы создать праздничное настроение и почтить память героев.