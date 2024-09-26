Волонтеры высадили 20 сосен в Александровском сквере в Реутове

В Реутове продолжается акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Накануне активисты округа высадили деревья в Александровском парке.

В акции поучаствовали сотрудники городской администрации, волонтеры и представители предприятия «Комус». До этого ландшафтные дизайнеры и дендрологи разработали проект высадки деревьев.

Первые два-три года соснам потребуется тщательный уход. Его будут обеспечивать специалисты.

Кроме того, скоро в Реутове запустят еще один проект по благоустройству. В его рамках в местах высадки деревьев установят скамейки из переработанного пластика.

Напомним, что в День города на улице Октября посадили аллею из 40 сосен в рамках той же акции.

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