Волонтеры вручили наборы ко Дню знаний детям в Красногорске
Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Красногорске. Ее участники дарят детям из нуждающихся семей округа школьные принадлежности.
Участие в благотворительной акции принял депутат из Красногорска Никита Махнач. Он вручил рюкзаки с необходимыми для школы вещами детям из двух семей округа.
«При поддержке депутата Государственной Думы Сергея Колунова мы предоставили семьям наборы для детей к школе к 1 сентября. В них содержатся все необходимые школьные принадлежности: тетради, ручки, канцелярия и другое. Партия „Единая Россия“ получает множество обращений, и мы стремимся помочь каждому», — прокомментировал Никита Махнач.
Помимо необходимой канцелярии, детям также подарили наборы для творчества. Например, инструменты для выжигания по дереву.
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