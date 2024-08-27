Волонтеры вручили наборы ко Дню знаний детям в Красногорске

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Красногорске. Ее участники дарят детям из нуждающихся семей округа школьные принадлежности.

Участие в благотворительной акции принял депутат из Красногорска Никита Махнач. Он вручил рюкзаки с необходимыми для школы вещами детям из двух семей округа.

«При поддержке депутата Государственной Думы Сергея Колунова мы предоставили семьям наборы для детей к школе к 1 сентября. В них содержатся все необходимые школьные принадлежности: тетради, ручки, канцелярия и другое. Партия „Единая Россия“ получает множество обращений, и мы стремимся помочь каждому», — прокомментировал Никита Махнач.

Помимо необходимой канцелярии, детям также подарили наборы для творчества. Например, инструменты для выжигания по дереву.

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