В известном архитектурно-парковом комплексе XVIII–XIX веков усадьбе Быково 12 июля из-за неблагоприятных погодных условий повалились два крупных дерева, которые повредили балюстраду у центрального входа. Молодогвардейцы из Жуковского оперативно отреагировали на происшествие и приняли участие в субботнике, убрав упавшие деревья и приступив к ремонтным работам.

Активисты подчеркнули, что сохранение исторического наследия — это общая задача каждого. Ранее эти же волонтеры помогали устранять последствия аварий в Подольске, участвовали в очистке побережья Анапы от мазута и оказывали поддержку жителям прифронтовых территорий.

Их деятельность направлена не только на восстановление памятников, но и на помощь людям в трудных обстоятельствах. Местные власти и жители выразили благодарность добровольцам за их значимый вклад в сохранение культурных ценностей.