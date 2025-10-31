Волонтеры в Воскресенске провели субботник в лесном массиве на улице Горького
В городском округе Воскресенск прошла экологическая акция «Чистое Подмосковье». В ней приняли участие сотрудники администрации округа, Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес», волонтеры и неравнодушные жители.
Уборка мусора прошла на территории лесного массива по улице Горького, прилегающего к городской черте. Участники субботника очистили лес от бытового мусора, пластиковых бутылок, стекла и старых веток.
В рамках акции было собрано 25 кубометров мусора на территории одного гектара. Для вывоза такого объема отходов было задействовано несколько машин спецтехники.
«Такие акции — это не только наведение порядка, но и важный вклад в экологическое воспитание. Мы видим, что с каждым годом сознательных граждан становится больше, и это не может не радовать. Надеемся, что чистота в этом лесу будет поддерживаться и самими жителями», — отметила начальник сектора экологии управления развития инфраструктуры и экологии администрации городского округа Воскресенск Оксана Шкуренкова.