Волонтеры в Воскресенске провели субботник в лесном массиве на улице Горького

В рамках акции было собрано 25 кубометров мусора на территории одного гектара. Для вывоза такого объема отходов было задействовано несколько машин спецтехники.

«Такие акции — это не только наведение порядка, но и важный вклад в экологическое воспитание. Мы видим, что с каждым годом сознательных граждан становится больше, и это не может не радовать. Надеемся, что чистота в этом лесу будет поддерживаться и самими жителями», — отметила начальник сектора экологии управления развития инфраструктуры и экологии администрации городского округа Воскресенск Оксана Шкуренкова.