Волонтеры в Воскресенске провели профилактическую акцию «Должен знать»
Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске организовали профилактическую акцию «Должен знать». Ее посвятили Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Мероприятие, направленное на повышение информированности жителей о ВИЧ и способах его предотвращения, прошло в микрорайоне Новлянский. Участники акции распространяли среди прохожих информационные буклеты с подробными сведениями о вирусе иммунодефицита человека, путях его передачи и мерах защиты.
Всемирный день памяти жертв СПИДа — это не только время скорби, но и возможность вспомнить погибших от этой болезни, а также объединиться для борьбы с дальнейшим распространением инфекции.
Каждый человек может помочь, ознакомившись с важной информацией о ВИЧ и ответственно относясь к своему здоровью и здоровью окружающих.