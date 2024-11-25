Жительниц Воскресенска поздравили с Днем матери в парке Кривякино

Активисты «Движения Первых» первичной организации молодежного центра «Олимпиец» организовали акцию ко Дню матери в парке усадьбы Кривякино. Они вручили мамам и бабушкам, гуляющим в парке, цветы и открытки.

В каждую открытку, сделанную своими руками, активисты вложили слова благодарности, которые тронули сердца участниц акции.

Волонтеры отметили, что важно помнить о родных и близких, уделять им больше внимания и заботы. Они выразили надежду, что их инициатива поможет напомнить всем о важности поддержки матерей.

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