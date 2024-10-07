Волонтеры в Воскресенске помогли с уборкой в приюте для животных

В рамках марафона добрых дел молодогвардейцы, активисты и сторонники партии «Единая Россия» посетили ветеринарную клинику «Пантера» в Воскресенске, на базе которой функционирует приют для животных. Партийцы провели уборку территории, познакомились с питомцами и пообщались с сотрудниками приюта.

Каждое животное в «Пантере» имеет свою уникальную и трогательную историю. Многие из них пережили тяжелые жизненные испытания: кто-то был брошен хозяевами, кто-то пострадал от болезней или травм. Для некоторых приют стал единственной надеждой на спасение и новую жизнь.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что помогать приютам — это не только наш долг, но и возможность проявить истинную заботу и милосердие.

Акция «Доброе дело — лучший подарок Президенту» подчеркнула важность простых, но значимых поступков, которые делают наш мир добрее. Участники мероприятия выразили надежду, что их пример вдохновит других на подобные инициативы и поможет привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

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