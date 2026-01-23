Волонтеры в Воскресенске почтили память героев Великой Отечественной войны

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В Белоозерском прошла памятная акция, приуроченная ко Дню освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. Участники возложили цветы к мемориалу.

Мероприятие состоялось 22 января. В нем приняли участие волонтеры местного отделения «Волонтеры Победы», а также настоятель храма Всех Святых в земле Российской просиявших протоиерей Роман Сыркин, начальник Белоозерского отдела координации и взаимодействия Муниципального центра управления регионом Елена Колобова и жители города.

В этот день в 1942 году войска под командованием генерал-майора Николая Дронова освободили последний опорный населенный пункт врага — поселок Уваровку, — завершив тем самым полное освобождение Московской области от оккупантов.

Участники акции возложили цветы к стеле на бульваре Победы, после чего священнослужитель совершил заупокойную литию по погибшим защитникам.

Исполнительный директор местного отделения «Волонтеры Победы» Станислав Петрашин призвал волонтеров изучать историю страны и своей семьи, критически осмысливать информацию и бережно передавать достоверные факты о событиях Великой Отечественной войны будущим поколениям.