Волонтеры в Воскресенске навестили ветерана войны Лидию Черную

Волонтеры внимательно слушали увлекательные рассказы Лидии Сергеевны и разглядывали фотографии, на которых сохранились яркие события из жизни ветерана. Кроме того, ребята подарили почетному гражданину Воскресенска ленту Ленинградской победы. Этот памятный день ежегодно отмечается в России 9 августа, а начиная с 2025 года — официально является Днем воинской славы.

Во время войны Лидия Черная трудилась в эвакогоспитале, доставляла гражданские и военные письма в Москву. Несмотря на тяжелое прошлое, ветеран сохранила оптимистичный взгляд на жизнь. Вместе с мужем она прожила 57 лет, супруги вырастили двоих детей, а также внуков и правнуков.