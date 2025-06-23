Волонтеры в Щелкове воссоздали из свечей образ памятника «Непокоренный человек»

В ночь с 21 на 22 июня в Звездном Городке прошла трогательная акция, посвященная Дню памяти и скорби, в которой приняли участие волонтеры из Щелкова. Более семи тысяч зажженных свечей сложились в образ памятника «Непокоренный человек».

Памятник «Непокоренный человек» находится в центре мемориального комплекса «Хатынь» в Беларуси. Он установлен на месте страшной трагедии, произошедшей в марте 1943 года, когда нацистские захватчики уничтожили целую деревню вместе с ее жителями.

В мероприятии также участвовал советник главы округа и участник специальной военной операции Виктор Дядюра.

Иосиф Каминский — единственный выживший после этого зверства. Именно он нашел среди погибших своего смертельно раненого сына, и этот драматический момент отражен в скульптуре.

«Молодежь должна помнить нашу историю, наших героев. Ведь наша сила — в нашей истории», — подчеркнул Виктор Дядюра.