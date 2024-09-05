Волонтеры провели субботник на Транспортной улице в Реутове

Субботник прошел на пересечении улицы Транспортной с 5-й линией в Реутове. Собранный мусор отправили на переработку.

Участие в субботнике приняли жители города и активисты «Молодой гвардии». За час они собрали около 10 мешков мусора. Отходы отправят на переработку.

«Ежегодно, как только растает снег, мы мониторим разные районы города и регулярно проводим субботники», — сказала начальник отдела администрации городского округа Реутов по вопросам ликвидации самовольных, недостроенных объектов и экологии Надежда Крылова.

Это уже четвертый городской субботник с начала весны. В апреле волонтеры очистили территорию за рестораном «Вкусно и точка», в июне — лес у реки Чечера, в августе — «Яблоневый сад».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».