Волонтеры в Подольске раздали почти 1,5 тысячи бутылок воды за день

Несколько дней подряд температура воздуха в Московской области достигает 30 градусов тепла. В городском округе Подольск продолжается масштабная акция по поддержке жителей в условиях аномальной жары.

По поручению главы муниципалитета Григория Артамонова, волонтеры Подмосковья ежедневно выходят на улицы округа, чтобы обеспечить горожан питьевой водой. На трех ключевых точках округа добровольцы раздали более 1400 бутылок прохладной воды.

Акция была организована в местах самого большого скопления людей, активисты начали работу на железнодорожных станциях Подольск и Гривно и продолжили в парке имени Виктора Талалихина.

Такая поддержка крайне важна для предотвращения тепловых ударов и поддержания хорошего самочувствия жителей, которые находятся вне дома в пик солнечной активности. Спасаясь от зноя, горожане с благодарностью принимают живительную влагу из рук добровольцев.