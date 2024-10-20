Волонтеры в Подольске передали комплекты теплой одежды для бойцов СВО

Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин и руководитель отделения фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева организовали приобретение утепленной мужской одежды для бойцов СВО, поступающих в госпиталь с ранениями. Эти комплекты необходимы военнослужащим после лечения для отправки на реабилитацию.

Эта акция была проведена в рамках местного партийного проекта «Подольск — пЕРедовой» всероссийской политической партии «Единая Россия». Ранее в рамках проекта защитникам были отправлены походные баллоны с газом, перчатки для строительных работ и гигиенические средства.

Депутаты Подольска поддерживают постоянную связь с участниками СВО, а также их родными и близкими. В упаковке и отправке вещей помогли сотрудники волонтерского центра.

Напомним, что все желающие могут присоединиться к инициативе и направить теплые вещи для госпиталей через Волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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