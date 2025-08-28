Волонтеры в Можайске поучаствовали в областной донорской акции

Почти 30 литров крови сдали 63 жителя Можайска на акции Московского областного центра. Собранный материал направят в медицинские учреждения Подмосковья.

В акции приняли участие медики Можайской больницы, сотрудники МЧС, организаций и учреждений округа. Среди коллективов — работники Дворца культуры «Багратион», в том числе директор Семен Долгачев.

«Мы видим, как охотно можайцы откликнулись на предложение сдать кровь, помогая тем, кто в ней нуждается. Двери нашего Дворца спорта всегда открыты для этой благородной акции!» — рассказал он.

Организатором стал заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко. Он выступил донором и отметил, что и дальше будет проводить такие мероприятия.

Отметим, в Можайской больнице числится около 500 активных доноров. Больше половины из них сдали кровь более 40 раз и получили почетное звание.