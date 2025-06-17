Волонтеры в Можайске очистили берег реки Исконы в рамках акции «Вода России»

В Можайском городском округе состоялась экологическая акция по очистке береговой зоны реки Исконы возле деревни Ратчино. Участники мероприятия собрали около двух кубометров бытового мусора, значительно улучшив состояние прибрежной территории.

Данная акция проходит в рамках всероссийского проекта «Вода России», который направлен на защиту и восстановление водных объектов страны. С 2014 года участники проекта очистили более 10 тысяч водоемов, собрав свыше 10 миллионов мешков мусора. Инициаторами выступают Министерство природных ресурсов РФ и АНО «Берег добрых дел».

«Большое внимание мы уделяем экологии и сохранности водных ресурсов. Просим жителей и гостей таких мест не оставлять мусор и вместе заботится о красоте и экологии нашего округа», — отметили участники уборки.

Отметим, Можайский округ, обладающий обширными водными ресурсами, регулярно поддерживает эту инициативу, способствуя улучшению экологической обстановки и формированию ответственного отношения к природе среди населения.