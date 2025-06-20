Волонтеры в Можайске напомнили юным жителям о вреде запрещенных веществ

В Можайске прошла акция «Скажи наркотикам — нет!». Участники движения «Волонтеры Подмосковья» рассказывали своим сверстникам на улицах города о пагубном влиянии запрещенных веществ на подростковый организм.

Они раздавали юным жителям информационные листовки, в которых описано, как наркотики разрушают здоровье. Молодежь с энтузиазмом откликнулась на призывы о здоровом образе жизни. Некоторые ребята не знали об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение запрещенных веществ.

Помимо этого, в Можайске провели профилактическую викторину «Я — за здоровый образ жизни!». В игровой форме волонтеры рассказали собравшимся о влиянии вредных привычек и зависимостей на растущий организм. Участники встречи активно делились мнениями и задавали волонтерам вопросы. Юные жители округа пришли к выводу, что для сохранения активности необходимо отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.