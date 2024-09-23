Волонтеры в Лосино-Петровском собрали гумпомощь для жителей Курска

Активисты партии «Единая Россия» и молодогвардейцы собрали в Лосино-Петровском гуманитарную помощь для жителей Курска. Нуждающимся отправили теплую одежду, постельное белье и подушки, а также предметы первой необходимости.

Сбор и отправку гуманитарного груза в Лосино-Петровском организовали представители местного отделения партии «Единая Россия» во главе с куратором проекта «Женское Движение» Верой Алексеевой и активисты «Молодой Гвардии».

Теплые вещи, постельное белье, подушки и товары первой необходимости уже доставили в Курскую область. Оттуда помощь отправят всем нуждающимся.

«Мы понимаем, что в это непростое время люди, особенно в прифронтовых регионах, нуждаются в поддержке и помощи. Мы считаем своим долгом протянуть руку помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Именно поэтому организовали сбор гуманитарной помощи, чтобы облегчить жизнь наших соотечественников», — отметила Вера Алексеева.

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