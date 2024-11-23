Волонтеры в Лосино-Петровском приняли участие в акции «Добрые дела»

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин вместе с активистами «Молодой гвардии единой России» приняли участие в благотворительной акции «Добрые дела». Они оказали помощь одной из жительниц города, которая столкнулась с необходимостью погрузки гуманитарного груза.

В рамках акции партийцы и молодогвардейцы проявили не только физическую силу, но и искреннюю готовность прийти на помощь в трудную минуту. Они погрузили тяжелые коробки, наполненные всем необходимым для отправки в зону специальной военной операции, и перенесли их на второй этаж. Именно там будет проведена дальнейшая сортировка и подготовка гуманитарной помощи к отправке.

«В каждом поступке, который мы совершаем, мы не только укрепляем дух единства и солидарности, но и показываем, что настоящая сила партии заключается в ее способности быть рядом с людьми в трудные времена», — отметил Вячеслав Градин.

Акция стала ярким примером того, как простые добрые дела способны объединить людей и подчеркнуть важность взаимопомощи. Участники выразили готовность продолжать оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».