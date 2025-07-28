Волонтеры в Лобне предали игрушки и корм для собачьего приюта

Волонтеры из городского округа Лобня навестили приют для животных «В добрые руки», где проживают около 170 собак. Они привезли питомцам корм, лакомства и игрушки.

Помимо передачи необходимых вещей, лобненцы провели время с животными на свежем воздухе, устраивая прогулки и игры.

«Прогулки, веселые игры и ласка — это то, что так нужно нашим четвероногим друзьям! Каждая минута внимания делала их хоть немного счастливыми», — сообщили участники поездки.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. Здесь работают отделения «Волонтеров Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» и других организаций, члены которых регулярно помогают в проведении общественных мероприятий, оказывают поддержку военнослужащим и их семьям, а также организуют собственные благотворительные и просветительские акции.