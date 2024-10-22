Волонтеры в Чехове закрасили вандальные надписи на фасадах

Чехов присоединился к акции «Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических и психотропных веществ». Волонтеры вооружились баллонами с краской и перекрыли нежелательные рисунки.

Акцию в Чехове провели активисты молодежных организаций.

«Такие рейды проводятся периодически в нашем городском округе. В них задействуются общественные организации: Молодежный парламент или Чеховский клуб волонтеров», — рассказал член Молодежного парламента Владислав Тепляков.

Волонтер из Чеховского клуба Софья Молявина считает, что в таком деле нельзя оставаться равнодушной.

«Я часто хожу в такие рейды и закрашиваю эти надписи. Меня очень беспокоит, что много рекламы этих веществ, которые губят нашу молодежь», — поделилась Софья Малявина.

В день акции волонтеры устранили свыше 10 таких надписей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».