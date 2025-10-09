Волонтеры в Чехове собрали более 10 тонн гуманитарной помощи в 2025 году

«Волонтеры Подмосковья» на постоянной основе оказывают поддержку нуждающимся и военнослужащим, а также участвуют в патриотических акциях. Глава Чехова Михаил Собакин передал через активистов очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Только за этот год волонтеры Чехова зажгли 10 тысяч свечей памяти, собрали более 500 килограммов корма для животных и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, на регулярной основе они напоминают автолюбителям и пешеходам правила дорожного движения, раздают георгиевские ленточки и информационные листовки.

«Волонтеры — очень ответственные и неравнодушные люди, которые всегда протянут руку помощи тому, кто в ней нуждается больше всего, а в сложной ситуации приходят первыми и активно оказывают любую поддержку. Мы находимся с нашими волонтерами в постоянном общении и вместе организуем акции сбора гуманитарной помощи», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Также отделение волонтеров в Чехове принимает участие в Региональном форуме и финале волонтерской интеллектуальной игры.

«Нашим юным активистам продуктивного обучения, повышения уровня своих компетенций в добровольчестве, а также новых знакомств, успехов в формировании крепкого сообщества среди волонтеров и победы в финале», — рассказал глава округа Михаил Собакин.

Каждый желающий может присоединиться к активистам Чехова, внести свой вклад и оказать посильную помощь всем нуждающимся.