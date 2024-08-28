Волонтеры в Балашихе передали корм и лекарства в местные зооприюты

Активисты из Балашихи передали подарки в зооприюты. В рамках акции «Коробка помощи животным» неравнодушные купили корм, лакомства, лекарства и другие необходимые вещи для животных.

Все собранные подарки передали подопечным приютов «Преданное сердце», «Котодом Мурлыка» и зооприюту в конно-спортивном комплексе «Пелагея».

Заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина посетила один из пунктов сбора в зоомагазине «Бетховен».

«Мы видим, как сотрудники магазина не просто поддерживают акцию, но и активно разъясняют ее значение постоянным покупателям. Это очень важно, ведь забота о бездомных животных — это общее дело. Особенно приятно видеть инициативу работников, которые размещают на пачках с лакомствами послания, призывающие оставлять подарки для тех, кто в них нуждается», — подчеркнула Ирина Митюрина.

В акции принимают участие несколько зоомагазинов в городском округе Балашиха. Присоединиться к ней могут и жители. Для этого нужно оставить подарок для животного в одном из магазинов.

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